Сети Metro и Ашан торгуют в оккупированном Крыму в обход санкций – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

В частности, источники, которые занимаются транспортировкой товаров рассказали, что товар для торговых сетей прибывает паромом через порт в Керчи. В то же время европейским компаниям запрещено вести дела с руководством оператора парома и портом из-за санкции ЕС, введенных против России после аннексии Крыма.

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Представители Metro и Auchan заявили, что они не нарушают санкции, поскольку магазинами управляют их российские филиалы, которые не подпадают под действие санкций ЕС.

В порту Керчи отмечают, что порт контролирует доставку товара, а не груз, и перенаправляют с этим вопросом к оператору парома. В то же время, оператор говорит что не имеет контрактов с этими ритейлерами и не знает, используют ли они паромы для доставки товаров на аннексированный Россией полуостров.

Юристы отмечают, что доставка товаров в Крым стала возможной благодаря "серой зоне" режима санкций из-за того, что характер отношений между материнскими компаниями и субподрядчиками часто сложно определить.

В ответ на запрос Reuters Metro и Auchan не опровергли информацию о том, что их товары переправляют паромом через Керченский пролив.

Так, представитель Metro сообщил, что магазины в Крыму находятся под управлением независимых российских организаций и сотрудников, которые не подпадают под действие санкций ЕС. "Metro полностью осознает и придерживаются законов и правил ЕС, и, в этом конкретном случае, применяемых санкций", - отметил он.

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Представитель Auchan также сообщил, что компания всегда действует в рамках законов ЕС.

"Это против духа санкций. Однако при отсутствии торгового эмбарго очень сложно различить их соблюдение и несоблюдение", - сообщил Reuters чиновник Евросоюза на условиях анонимности.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич сообщила, что за соблюдением ограничительных мероприятий отвечают правительства стран-членов. Никаких комментариев не предоставил ни французский кабинет министров, ни министерство экономики Германии, ни Бюро расследования таможенных преступлений.

Издание отмечает, что санкции ЕС против России не запрещают компаниям из ЕС вести бизнес в Крыму. Однако, они ограничивают новые инвестиции и запрещают сотрудничество с отдельными людьми и учреждениями, такими, как "Керченская паромная переправа" и "Керченский торговый порт".

Reuters пишет, что транспортные компании, которые обслуживают сети Auchan и Metro загружают товары в дистрибуционных центрах в России, и впоследствии переправляют их паромом в Керчь, откуда уже развозят в торговые сети оккупированного полуострова.

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Вместе с тем, Reuters не нашла никаких подтверждений того, что Metro или Auchan платили организациям, которые подпадают под санкции.

Товары перевозятся субподрядчиками, а магазины на аннексированной территории Крыма управляються зарегистрированными в России филиалами Metro и Auchan, а не их материнскими компаниями. А российские филиалы под санкции ЕС не подпадают.

"В целом, компании могут быть привлечены к ответственности, если они поручили их местным представителям действовать в обход санкций", - считает партнер юридической фирмы Dentons Артем Жаворонков.