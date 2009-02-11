Ющенко требует от Тимошенко газовые контракты со всеми дополнениями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Кабинета Министров предоставить дополнительные соглашения к контрактам между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Президент Украины требует, чтобы были официально предоставлены в Секретариат Президента и контракты, и все дополнения. Насколько нам известно, их на сегодняшний день три дополнения», – сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что отсутствие у Секретариата Президента данных дополнений «делает невозможным объективный анализ».

Также он сообщил, что сегодня будет обнародовано решение заседания СНБО от 10 февраля т.г.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", закупочная цена природного газа для Украины в первом квартале 2009 года составит 360 долл. за тыс. куб м, во втором квартале – 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале – 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.

20 января т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что потребители в течение 2009 года будут платить среднегодовую цену за газ в размере 228,8 долл. за 1 тысячу кубометров.