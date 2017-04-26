В Минске согласовали вопрос по списку заключенных, не желающих возвращаться в ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа договорилась о проведении в кратчайшие сроки верификации отказа граждан от перемещения в рамках обмена заложниками на территорию ОРДЛО.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам заседания Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске.

«На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано», - сказала она.

По ее словам, по итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились привлечь СБУ и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую к процессу фиксации отказов задержанных лиц перемещаться на временно оккупированные части Донбасса в рамках обмена пленными.

Однако 19 апреля представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что контролируемые Россией боевики заблокировали процесс обмена заложников.

"18 апреля представители ОБСЕ, СБУ и офис омбудсмена Лутковской уже были в Мариуполе, чтобы начать, наконец, опрос сотен людей, находящихся в пенитенциарных учреждениях, которых возможно, согласно украинскому законодательству, освободить от дальнейшего отбывания наказания лишь ради освобождения наших заложников в ОРДЛО", - отметила Геращенко.

"Однако процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого", - заявила представитель Украины.

По данным Геращенко, почти 500 человек из списка террористов "Л/ДНР" на обмен хотят остаться на подконтрольной Украине территории.