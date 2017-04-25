Дело о незаконном обогащении Ляшко: нардеп угрожает Холодницкому уголовной ответственностью

Председатель Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что планирует доказать необоснованность открытия уголовного производства в отношении его незаконно обогащения и угрожает руководителю САП Назару Холодницькому и прокурорам привлечением к ответственности за якобы выполнение ими «политического заказа».

Об этом он сказал в комментарии журналистам после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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«Мы докажем необоснованность этих обвинений и привлечем и Холодницького к ответственности, и тех прокуроров, которые выполняют незаконный заказ», - сказал Ляшко.

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Он подчеркнул необходимость скорейшего назначения независимых аудиторов деятельности НАБУ. По словам Ляшко, во время аудита САП и НАБУ должны быть «предметом расследования, в том числе и выполнение политических заказов, и возбуждение вымышленных уголовных производств как, в частности, в отношении меня...».

«Я требую от Холодницького, если они то дело, которое они против меня незаконно возбудили, если они не могут привести факты нарушения мной закона, Холодницкий должен подать в отставку. Более того - я привлеку его к ответственности за злоупотребление должностным положением, потому что прокурор не имеет права возбуждать уголовные производства без фактов нарушения закона и без достаточных на то оснований», - сказал Ляшко.

По словам Ляшко, на допросах его убеждали, что против него нет уголовного производства, «дело возбуждено по факту незаконного обогащения».

Ляшко также добавил, что его допрашивали как свидетеля.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали о приобретении Ляшко доме площадью 550 кв. м и двух земельных участков общей площадью 0,6 га и стоимостью 15 млн грн в пгт Козин Киевской области.

24 апреля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что антикоррупционная прокуратура передала в бюро дело относительно незаконного обогащения Ляшко.

«По антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело относительно незаконного обогащения. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по этому делу», - отметил он, отвечая на вопрос, НАБУ открыло производство в отношении недвижимости Ляшко.