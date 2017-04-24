В ПАСЕ хотят обсудить поездку Аграмунта в Сирию в закрытом режиме - СМИ

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил не допускать СМИ на слушания, на которых Педро Аграмунт будет отчитываться перед депутатами о своей поездке в Сирию. Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на источники в Страсбурге.

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Окончательное решение по этому поводу будет принимать Бюро ПАСЕ, заседание которого начнется в ближайшее время. В то же время, представители украинской делегации сейчас убеждают коллег в том, что такое беспрецедентное обсуждение должно быть открытым.

Сотрудники ЕП подчеркивают, что планируют сделать информацию из слушаний публичной, даже если Аграмунт будет открыто возражать.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы выступает за отставку Аграмунта.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма.