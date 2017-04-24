Глава ПАСЕ объяснил свой визит в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы (видео)

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт обнародовал первые официальные объяснения относительно своего визита в Сирию вместе с депутатами российской Госдумы.

Аграмунт отметил, что это был его частный визит, не связанный с работой на главе ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп, передает ЕвроПравда.

По его мнению, проблему вызвало то, что "визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ", которые не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада; Аграмунт заверил, что это не так.

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Вместе с тем, в пояснениях Президента ПАСЕ есть ряд очевидных манипуляций. В частности, он заявил, что его поездка финансировалась за счет сирийского парламента; зато есть видео того, как Аграмунт спускается по трапу самолета Минобороны РФ, который прибыл в Дамаск из Москвы.

Обращает на себя внимание то, что целью поездки Аграмунт назвал желание увидеть последствия трагедии в Алеппо, однако впоследствии он признал, что в Алеппо он не поехал, в отличие от других участников делегации.

Кроме того, бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (руководящий орган ассамблеи) не нашло голосов, чтобы вынести на рассмотрение отдельную резолюцию относительно визита президента ПАСЕ Педро Агрмунта в Сирии.

Зато летом Ассамблея намерена рассмотреть комплексную резолюцию по ситуации в Сирии, частью которой станет эпизод с поездкой Аграмунта.