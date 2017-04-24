"Выглядит как мафиозная деятельность конторы": экс-заместитель главы СБУ о взятии на поруки Мартыненко

Взятие на поруки подозреваемого в серьезных экономических преступлениях Николая Мартыненко таким большим количеством народных депутатов “выглядит как мафиозная деятельность конторы”. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал бывший заместитель главы СБУ, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны, вице-президент Центра стратегических исследований и анализа Александр Скипальский, комментируя судебный процесс вокруг бывшего народного депутата Мартыненко.

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Скипальский подчеркнул, что для цивилизованной страны неприемлемо, чтобы большое количество депутатов брало на поруки подозреваемого в серьезных экономических преступлениях. Он отметил, что “в цивилизованной стране с цивилизованным парламентом такое количество парламентариев не должно было туда идти и брать его на поруки”.

По его словам, именно такие ситуации “способствуют для компрометации того, что происходит в Украине”.

Скипальский добавил, что отсутствие реформ, коррупция в Украине - “это все минеральные удобрения, достаточно эффективные для того, чтобы враг сеял свое зло в Украине”.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.