Лавров жалуется, что ЕС неправильно реагирует на защиту "русскоязычного населения" в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза осложнены европейской реакцией на защиту Москвой «русскоязычного населения» в Украине. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини сегодня в Москве.

Читайте такжеЛавров заявил, что Россия будет влиять на боевиков ОРДЛО для выполнения ими минских договоренностей

Лавров заявил, что в целом переговоры подтвердили наличие многих вопросов, по которым позиции сторон не совпадают.

«Понятно, что в решающей степени это обусловлено тем общим фоном в наших отношениях, который был создан в результате реакции Евросоюза на действия РФ в контексте событий, которые предшествовали антиконституционному государственному перевороту в Украине, и событий, которые за этим последовали, которые были связаны с необходимостью не допустить ущемления прав русскоязычного населения Украины» - утверждает Лавров.

В тоже время, по его словам, несмотря на эту системную проблему, есть желание разговаривать, что дает надежду, что возобладает здравая оценка того, что произошло и происходит.

Как известно, "защитой прав русскоязычных" в России оправдывают незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.