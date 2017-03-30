В МИД РФ "запели" старую песню о "языковом геноциде" русскоязычных граждан Украины

В МИД РФ заявили о «языковом геноциде» русскоязычных граждан Украины. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По сути, в стране на государственном уровне вводится языковой геноцид», - считает Захарова.

По ее мнению, власти Украины намерены законодательно закрепить «насильственную украинизацию всех сфер жизни» в стране.

«Официальные власти продолжают линию на тотальную дерусификацию и насильственную украинизацию страны. Вслед за абсолютно одиозными законами, которые лишили русскоязычное население в Украине права на получение объективной информации на родном для них языке, киевские власти намерены фактически легализовать запрет и на сам русский язык», - объявила она.

В частности, Захарова заявила, что в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о государственном языке, который предусматривает обязательное использование украинского языка «во всех без исключения областях повседневной жизни».

Захарова также отметила, что попытки установления в стране официального многоязычия приравнивается к покушению на свержение государственного строя и подпадают под уголовную ответственность.

«Одобрение подобных документов означает фактическую легализацию насильственной украинизации страны, узаконенную борьбу не только с русским языком и культурой, но и с языками иных этнических групп, проживающих в Украине. Такое законодательное творчество является не чем иным, как инструментом ограничения прав и борьбы с инакомыслием», - считает Захарова.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, которым предлагается определить, что заседания Верховной Рады, ее комитетов и комиссий ведутся исключительно на государственном языке (№6059).

Соответствующий законопроект спикер зарегистрировал после того, как в тот день на заседании депутаты от "Оппоблока" на призыв Парубия выступать на государственном языке заявили, что "имеют право выступать на том языке, которым владеют".

На это Парубий заметил, что при всем уважении ко всем национальным меньшинствам, нельзя представить, чтобы в парламенте какого-либо европейского государства выступали на другом, а не на государственном, языке.