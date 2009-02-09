Литвин боится, что ситуация может дойти до авторитарных решений

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает важность налаживания конструктивного диалога, согласованности и единства действий власти ради возвращения доверия к институтам власти и обеспечения покоя в обществе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН заявил во время встречи сегодня с председателем Стортинга (парламента) Королевства Норвегия Торбьёрном ЯГЛАНДОМ, находящимся в Украине с официальным визитом.

Во время встречи состоялся обмен мнениями о политико-экономической и социальной ситуации в Украине и Норвегии. В частности, В.ЛИТВИН отметил, что политики не «должны делить государство, особенно во время политических кампаний, выборов». По его словам, учитывая приближение президентской гонки, «необходимо сохранить работоспособную страну».

Касаясь в этом контексте вопроса о дате президентских выборов, В.ЛИТВИН выразил мнение, что «очевидная и конституционная дата выборов – 17 января 2010 года». При этом он считает целесообразным, чтобы все фракции парламента внесли соответствующий согласованный проект постановления, и решение было принято «всей Верховной Радой».

Председатель ВР также считает, что «все политические игроки должны взять на себя обязательство, что выборы состоятся демократически и прозрачно».

«Мы должны обеспечить стабильность и прозрачность в работе парламента, чтобы привнести покой в украинское общество, быть предполагаемыми и прогнозируемыми для мира, - сказал председатель Верховной Рады Украины. – Крайне важно наладить диалог, который нужен не только на уровне ветвей власти, но и на уровне разных институтов общества, и я прилагаю к этому усилия». В период испытаний, убежден он, власти «нужно демонстрировать единую линию». «Мы обречены найти общий язык», - сказал В.ЛИТВИН.

Говоря о возможных негативных последствиях финансового кризиса, председатель ВР выразил обеспокоенность возможностью «сжимания экономики», что, по его словам, может привести к «сжиманию демократии, потому что люди будут требовать быстрых перемен, а это может привести к авторитарным решениям». Поэтому, убежден В.ЛИТВИН, растет роль парламента, который «должен сделать все, чтобы в Украине не разгорался политический кризис».

В.ЛИТВИН особо отметил, что сейчас крайне важно не только противодействовать масштабному мировому финансово-экономическому кризису, но и «вернуть доверие между властью и обществом». Вместе с тем, отметил председатель Верховной Рады, необходимо «вести диалог с миром, чтобы адекватно отвечать на вызовы современности».

При этом В.ЛИТВИН выступил за соответствующий обмен опытом с Норвегию, в частности, с ее Стортингом.