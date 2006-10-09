Балога уволил Василия Базива, не выдержав давления журналистов
Кто может давать полезные советы?
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА освободил Василия БАЗИВА от должности своего советника.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь В.БАЛОГИ Светлана ЗАЛИЩУК.
"Ключевым является то, что после консультаций с медиа-экспертами и журналистами, учитывая их бурную и неоднозначную реакцию, Виктор Иванович решил уволить Василия БАЗИВА", - сказала С.ЗАЛИЩУК.
По ее словам, В.БАЛОГА подчеркивает, что курс открытой политики со стороны Секретариата Президента не изменится.
Как сообщал УНИАН, В.БАЛОГА назначил своим советником В.БАЗИВА 6 октября. В.БАЗИВ в 2003-2004 годах работал руководителем Главной аналитической службы Администрации Президента Леонида КУЧМЫ.
Отвечая на вопрос, не огорчает ли его тот факт, что в свое время В.БАЗИВ был «голосом КУЧМЫ», В.БАЛОГА ответил: «Я считаю, что все, что есть хорошего в государстве, кто может мыслить по-современному, кто может давать полезные советы, я считаю, что эти люди должны работать».