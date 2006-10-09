Балога уволил Василия Базива, не выдержав давления журналистов

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА освободил Василия БАЗИВА от должности своего советника.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь В.БАЛОГИ Светлана ЗАЛИЩУК.

"Ключевым является то, что после консультаций с медиа-экспертами и журналистами, учитывая их бурную и неоднозначную реакцию, Виктор Иванович решил уволить Василия БАЗИВА", - сказала С.ЗАЛИЩУК.

По ее словам, В.БАЛОГА подчеркивает, что курс открытой политики со стороны Секретариата Президента не изменится.

Как сообщал УНИАН, В.БАЛОГА назначил своим советником В.БАЗИВА 6 октября. В.БАЗИВ в 2003-2004 годах работал руководителем Главной аналитической службы Администрации Президента Леонида КУЧМЫ.

Отвечая на вопрос, не огорчает ли его тот факт, что в свое время В.БАЗИВ был «голосом КУЧМЫ», В.БАЛОГА ответил: «Я считаю, что все, что есть хорошего в государстве, кто может мыслить по-современному, кто может давать полезные советы, я считаю, что эти люди должны работать».