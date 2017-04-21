В НАПК предлагают создать при агентстве службу распорядителя госреестров

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак предлагает создать при НАПК службу распорядителя государственных реестров агентства, по образцу службы государственного реестра избирателей на базе ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании Комитета Верховной Рады по противодействию и предотвращению коррупции.

“Не нужно изобретать велосипед, поскольку уже существует эффективная практика работы с реестром. Я предлагаю на законодательном уровне внести изменения в закон о предотвращении коррупции, чтобы на базе НАПК создать службу распорядителя государственных реестров агентства по аналогии Центризбиркома”, - сказала Корчак.

Она отметила, что эта служба должна подчиняться исключительно председателю НАПК, и будет заниматься системным администрированием реестра.

“Это будет юридическое решение проблемы, и тогда можно будет четко сказать, что ответственность за работу реестра несет председатель НАПК и руководитель этой службы”, - сказала Корчак.

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Как сообщалось, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что видит в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП «Украинские специальные системы» признаки служебных преступлений, которые дискредитируют идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов и требуют соответствующего правового реагирования.

Она обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность Госспецсвязи и ГП «УСС» на наличие признаков служебных преступлений. Также В НАЗК признали сбой в работе реестра уважительной причиной несвоевременного представления е-деклараций.