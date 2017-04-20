Российскому журналисту Джазояну запрещен въезд в Украину на три года

Секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну запрещен въезд в Украину.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос Независимого медиа-профсоюза Украины.

Как отмечается в ответе СБУ, въезд Джазояну запрещен за систематические нарушения украинского законодательства по пересечению границы Украины во время визитов в оккупированный Крым.

В медиа-профсоюзе отметили, что в соответствии с полученным ответом, СБУ признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий Джазояна для установления факта совершение им общественно-опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, на основании чего и было вынесено постановление о запрете Джазояну въезда в Украину сроком на три года.

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Напомним, 11 мая 2016 года Независимый медиа-профсоюз Украины распространил публичное заявление, которым обратил внимание международных партнеров, Союза журналистов России, Генеральной прокуратуры Украины о противоправных действиях со стороны секретаря СЖР Джазояна.

В ответ СЖР на своем официальном сайте опубликовал собственное заявление, в котором содержатся публичные призывы, содержащие в себе посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, в документе за подписью секретариата СЖР фактически была признана законность оккупации части территории Украины: «СЖР считает своим долгом напомнить зарубежным партнерам о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ... Наша позиция неизменна – для журналистики не существует границ».