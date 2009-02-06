В ПР увидели, что Богословская задела коалицию за живое

Материалы Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах будут переданы в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Обращаясь к правительству и коалиции, он сказал: «Мы знаем, где ваши нарушения».

По словам А.ЕФРЕМОВА, бурная реакция со стороны коалиции на предварительный отчет председателя ВСК Инны БОГОСЛОВСКОЙ свидетельствует о том, что материалы комиссии «затронули за самое больное».

Он заявил, что обвинения в причастности членов фракции Партии регионов и в целом партии к деятельности компании «РосУкрЭнерго» очень сомнительные. А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что эта компания «дружна, прежде всего, с «оранжевым блоком» и постоянно проводит свое время в Секретариате Президента, о чем почему-то не говорят представители правящей коалиции».

А.ЕФРЕМОВ порекомендовал представителям коалиции разобраться между собой.

Он отметил, что «нынешний премьер-министр Украины в прошлом руководила «Едиными энергетическими системами» и дважды ограбила всю страну с таким порядком цифр, которые даже трудно представить вообще-то разумному и понимающему что-то в математике человеку».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, Верховная Рада Украины не утвердила проект постановления “О предварительном отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах”, внесенный председателем ВСК, депутатом от ПР Инной БОГОСЛОВСКОЙ. “За” его принятие проголосовали только 192 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР своим решением отказалась принять к сведению предварительный отчет ВСК и направить его Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины.

Проектом постановления также предлагалось признать, что срыв переговоров о заключении контрактов о поставках газа в Украину и его транзит по территории Украины привел к тяжелым последствиям для страны и граждан.

Также проектом предусматривалось признать, что провозглашенные руководством Российской Федерации обвинения в адрес Украины в кражах природного газа не подтвердились, а временное изъятие газа из транспортной системы не имело целью кражу газа, а было временным исключением в связи с техническими проблемами перевода ГТС Украины в обратный режим.

Кроме того, ВСК предлагала депутатам признать, что украинская сторона действовала непрофессионально, провоцировала конфликт и осуществила скоординированный шантаж российской стороны, что привело к срыву поставок газа, а Генпрокуратура Украины, СБУ должны были возбудить уголовные дела по фактам злоупотреблений служебным положением.