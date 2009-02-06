У Кличко говорят, что Черновецкий в четвертый раз дал пощечину Ющенко

«Очередное распоряжение Черновецкого относительно повышения коммунальных тарифов для юридических лиц является пощечиной высшим органам власти», - заявил один из лидеров блока Виталия Кличко в Киевраде, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. Так он прокомментировал информацию относительно подписания Черновецким четвертого за последнее время распоряжения о повышении платы за коммунальные услуги для предпринимателей Киева.

По мнению политика, такое сопротивление Указам Президента, который уже трижды отменял незаконные распоряжения столичного мэра о повышении тарифов, свидетельствует об абсолютном игнорировании Черновецким высших органов власти и о кризисе властной вертикали в стране.

«У первых лиц государства есть рычаги влияния на чиновника, однако мэр ведет себя не как государственный служащий, а как средневековый монарх. Попустительство таким действиям опасно для всей страны. Ведь завтра пример с Черновецкого будут брать все остальные подчиненные Ющенко – от губернатора до сантехника», - отметил Дмитрий Андриевский.