Ющенко созывает СНБО

08:32, 06 февраля 2009
Политика
3022 0

Будут говорить о наболевшем

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба Президента, на заседании, в частности, будет рассматриваться вопрос относительно газовых договоренностей Украины и России, а также вопрос сбалансирования государственного бюджета на 2009 год и внесение в него необходимых изменений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter