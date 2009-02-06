Ющенко созывает СНБО

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба Президента, на заседании, в частности, будет рассматриваться вопрос относительно газовых договоренностей Украины и России, а также вопрос сбалансирования государственного бюджета на 2009 год и внесение в него необходимых изменений.