Ющенко созывает СНБО
08:32, 06 февраля 2009Политика
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Будут говорить о наболевшем
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщает пресс-служба Президента, на заседании, в частности, будет рассматриваться вопрос относительно газовых договоренностей Украины и России, а также вопрос сбалансирования государственного бюджета на 2009 год и внесение в него необходимых изменений.
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