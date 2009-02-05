Украинские Дж.Бонды, чтобы вызволить «Фаину», обыграли... несколько разведок

В освобождении судна «Фаина» с пиратского плена принимала участие иностранная агентура разведывательных органов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ сегодня на брифинге.

Он сообщил, что сразу после захвата «Фаины» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение ряду государственных органов, в том числе Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Минобороны, Службе безопасности и Министерству иностранных дел Украины о безотлагательном принятии всех мер по освобождению заложников.

«После тщательной проработки ситуации разведывательное сообщество Украины, в частности СВР и ГУР Минобороны, начали проводить активные консолидированные оперативные меры по всестороннему содействию судовладельцу в проведении переговорного процесса с представителями пиратских группировок”, - сказал Н.МАЛОМУЖ.

Он также отметил, что именно украинские спецслужбы рекомендовали судовладельцу британскую юридическую фирму, способную вести эффективные переговоры с пиратами.

Председатель спецслужбы отметил, что переговорный процесс проходил непросто, ведь определяющим фактором был груз военного назначения на борту корабля.

Н.МАЛОМУЖ также отметил, что был ряд стран, не заинтересованных в том, чтобы груз на «Фаине» попал по назначению.

Среди других негативных факторов Н.МАЛОМУЖ назвал деятельность масштабных преступных пиратских группировок и кланов.

«И это не только из Сомали. За период проведения этой работы мы (украинские спецслужбы – УНИАН) вышли на 1 тыс. 380 сомалийцев, которые непосредственно задействованы в этом преступном бизнесе. Это 12 кланов, которые координируют работу и враждуют между собой», - сказал Н.МАЛОМУЖ.

Он также сообщил о десятках мощных международных преступных организаций, в которые входят представители США, Великобритании, Германии и пытаются координировать пиратский бизнес и руководить им.

«Нами были проработаны десятки вариантов ведения переговорного процесса, нейтрализации мощных преступных кланов – не только сомалийских, но и международных организаций, стоящих над ними, нейтрализовать деятельность спецслужб некоторых других стран и отдельных посредников, которых появлялось десятки», - констатировал Н.МАЛОМУЖ.

Председатель СВР уточнил, что таких посреднических структур за период освобождения «Фаины» появилось 28.

«Каждый хотел получить на этом и политические дивиденды, и финансовые ресурсы», - отметил Н.МАЛОМУЖ.

Он сообщил, что в такой сложной ситуации украинские спецслужбы вышли на руководителей преступных группировок, которые консолидировались в своеобразный комитет.

По словам Н.МАЛОМУЖА, с каждым из членов этого комитета была проведена индивидуальная глубокая работа «специальными методами».

«Была задействована иностранная агентура украинской разведки, которая также активно влияла на этот процесс», - сказал Н.МАЛОМУЖ.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. долл. выкупа за украинский сухогруз с танками и другим вооружением на борту и 5 февраля оставили судно.

Сегодня Президент Украины отметил, что судно было освобождено в результате проведения очень сложной и многоходовой операции, осуществленной разведывательными органами Украины во взаимодействии с иностранными партнерскими спецслужбами.

Глава государства выразил искреннюю благодарность специальным разведывательным органам Украины, которые осуществили эту чрезвычайно сложную и беспрецедентную операцию по освобождению моряков. Профессионализм спецслужб заслуживает уважения всей Украины, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.