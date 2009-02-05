Регионалы знают, куда вставлять карточки, и на поводу ни у кого не пойдут

16:04, 05 февраля 2009
Политика
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Левочкин о процедуре голосования

Фракция Партии регионов считает, что голосование по вопросу об ответственности правительства должно состояться на основе регистрации народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил заместитель руководителя фракции Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН.

«Мы на поводу ни у кого не пойдем. Голосование должно проходить по такой процедуре: депутаты находятся в зале, вставляют свои карточки в систему и голосуют», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Народный депутат подчеркнул, что депутаты фракции Партии регионов находятся в зале и намерены принимать участие в голосовании без предварительной письменной регистрации каждого депутата.

Как сообщал УНИАН, в 15.00 в ВР был объявлен перерыв, во время которого должна пройти письменная поименная регистрация депутатов для того, чтобы каждый лично голосовал по проекту постановления об ответственности правительства.

 

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