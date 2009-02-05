Тимошенко не хочет приукрашать ситуацию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что сегодняшний отчет правительства в Верховной Раде станет толчком к консолидации Кабмина и парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая с отчетом в Верховной Раде.

«Обсуждение социально-экономической ситуации в Украине является абсолютно своевременным, нужным. Я очень надеюсь на то, что это станет не основой для политических разборок, а основой для консолидации, для принятия важных решений, и для объединения парламента, правительства в единую команду, которая может давать результат в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поблагодарила депутатов, которые входят в коалицию, а также председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА за эффективную работу парламента за последние два месяца.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что не хочет приукрашать ситуацию, которая сложилась в Украине. «Ситуация чрезвычайно тяжелая, но она тяжелая не только в Украине, но и во всем мире. Именно поэтому мы должны сегодня откровенно поднять проблемы и дать ответы», - сказала она.