В прокуратуре сообщили про обыск по делу о "мирном плане" нардепа Артеменко

Следователи прокуратуры АР Крым и сотрудники СБУ проводят обыск в помещении офиса общественной организации «Международный центр перспективных исследований», услугами которой пользовался народный депутат Верховной Рады Андрей Артеменко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым на своей странице в Facebook. Разрешение на проведение обыска 13 апреля было предоставлено Голосеевским районным судом Киева.

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«Обыск проводится в рамках уголовного производства, которое расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, прокуратура открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.

20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава. Артеменко настаивает, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко знал о его «мирном плане».