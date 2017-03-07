СМИ узнали причину смерти в США соавтора "плана Артеменко" по Крыму

Зять Оронова Брайан Коэн заявил BuzzFeed, что его тесть Алекс Оронов умер после продолжительной болезни. Последние три месяца, по его словам, он провел в центре для онкологических больных - Memorial Sloan Kettering Cancer Center на Манхэттене в Нью-Йорке. "Мой тесть ушел после продолжительного сражения с тяжелой болезнью", - заявил Коэн, отказавшись уточнить детали.

Кроме того, по данным источников 112.ua, у Оронова был рак крови. За несколько лет до смерти ему даже сделали дорогостоящую операцию по пересадке костного мозга, но болезнь не отступила. "С декабря Оронов находился в госпитале в США практически все время, а в последние месяцы даже не отвечал на звонки", - рассказал изданию близко знакомый с Ороновым источник. Очевидно, что в написании "плана Артеменко" он участия принимать не мог. Вероятно, просто свел Артеменко с Коэном.

По данным СМИ, Оронов помогал налаживать связи между российскими официальными лицами и Дональдом Трампом через своего родственника, личного адвоката Трампа - Майкла Коэна. Так была организована и встреча Артеменко с этим адвокатом и российскими представителями для обсуждения "мирного плана" по Крыму.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта народный депутат Андрей Артеменко сообщил о смерти человека, являвшимся одним из авторов т.н. плана "аренды Крыма" России и урегулирования конфликта на Донбассе, гражданина США Алекса Оронова.

20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом "план нормализации отношений" между Украиной и Россией для отмены санкций.

«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из Восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.

27 февраля Артеменко заявил, что он планирует "в ближайшее время" совершить поездки в Вашингтон и Нью-Йорк и "продолжать свое дело".