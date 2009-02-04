Литвин о кризисе, правительстве, бюджете и реализме

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает необходимость совместной наработки всеми ветвями власти программы действий по урегулированию ситуации в Украине и обеспечению ее реализации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, во время встречи с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Мареком БЕЛКОЙ В.ЛИТВИН сказал: «Верховной Раде, Правительству, Президенту необходимо совместно определить программу антикризисных действий и обеспечить ее реализацию. Необходимо говорить на одном языке, выступать с единой позицией и в Украине, и за ее пределами».

«Несмотря на разнообразие политических мнений в парламенте, у нас есть понимание, что Украина и мир переживают большие испытания, и дискуссии в Верховной Раде свидетельствуют о большой обеспокоенности состоянием дел, - сказал председатель ВР. – Я вполне осознаю, что у Верховной Рады, ее профильных комитетов есть понимание относительно необходимости действовать безотлагательно».

«Нужно иметь политическую стабильность, тесно сотрудничать с правительством, выработать общую позицию с Президентом. Главное – нам нужна работа, построенная на реализме», - добавил В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, председатель Верховной Рады Украины выразил мнение, что закон о государственном бюджете на текущий год требует пересмотра.

Вместе с этим, В.ЛИТВИН подчеркнул, что изменения в бюджет не должны вноситься срочно, бюджет «не должен превратиться в инструмент политической борьбы и сведения политических счетов». При этом он отметил, что принятие изменений к основному финансовому документу страны должно сопровождаться принятием ряда законопроектов, которые «позволят Украине жить».

Касаясь отношений Украины с МВФ, В.ЛИТВИН высказался за необходимость продолжения сотрудничества с этой влиятельной финансовой организацией. «Иначе появятся негативные сигналы относительно Украины», - сказал он.

В свою очередь, директор Европейского департамента МВФ заявил, что Фонд рассматривает Украину как важного партнера.

По мнению М.БЕЛКИ, учитывая сложную экономическую ситуацию, сложившуюся как в Украине, так и в мире в результате финансово-экономического кризиса, необходима политическая консолидация внутри страны и формирование пакета антикризисных мероприятий в экономической и финансовой сферах для минимизации последствий кризиса. Важная роль в этом процессе, считает он, принадлежит парламенту.

М.БЕЛКА отметил, что МВФ готов и в дальнейшем сотрудничать с Украиной, в частности, проводить соответствующие консультации о путях выхода из кризиса. Вместе с тем, отметил он, «окончательные решения должны приниматься украинской властью».