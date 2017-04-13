Киев усилит международное давление на РФ из-за новых обысков и задержаний крымских татар – МИД

Министерство иностранных дел Украины проинформирует партнеров об очередных обысках и задержаниях крымских татар на временно оккупированном полуострове с целью усиления международного давления на РФ.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

«Оккупант преследует, запугивает всех несогласных с оккупацией АРК. Проинформируем партнеров, усиливаем международное давление на РФ», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, утром председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook написал, что в Бахчисарае российские силовики проводили обыски в домах крымских татар, некоторых из них избили дубинками. Были задержаны четыре человека.

На месте проведения обыска вместе с омоновцами были силы Росгвардии. «В Крыму российские силовики такого раньше не практиковали», - подчеркнул Смедляев.