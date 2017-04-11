"Зеленый свет" заочному суду над Януковичем: Порошенко подписал изменения в Уголовный кодекс

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства) (№5610).

Согласно информации на сайте парламента, закон возвращен с подписью президента сегодня, 11 апреля.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что вступление в силу данного закона позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и 23 российских генералов.

Законом исправлены существующие недостатки уголовного процесса в вопросе открытия материалов досудебного расследования сторонами уголовного производства и осуществления специального предварительного расследования и специального судебного производства, а также усовершенствованы положения относительно сроков содержания под стражей и ведения досудебного расследования и оснований и порядка их продления, что сделает невозможным уход от ответственности лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.