Турчинов: бегство Януковича создало юридическую коллизию, важно было оставить его в Киеве

Бегство Януковича создало юридическую коллизию для проведения досрочных выборов, важно было не дать ему сбежать.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, который в феврале-июне 2014 года был и.о. президента, пишет "Украинская правда".

Читайте такжеАдвокат Януковича заявляет, что ему до сих пор не вручено подозрение в госизмене

"Я все делал для того, чтобы остановить Януковича и доставить его в Киев. Это было очень важно, потому что его бегство создавала юридическую коллизию", - заявил Турчинов, комментируя мнение, что Януковичу специально дали сбежать.

Он объяснил, что законодательством не предусмотрено, что президент может убежать.

"Согласно Конституции, он может умереть, заболеть или сойти с ума - и его могут признать недееспособным, или он сам может подать в отставку. Термина "беглый президент" в Конституции просто не существует. Поэтому для меня было очень важно привезти его в Киев. Я бы нашел аргументы, чтобы убедить Януковича написать заявление о добровольной отставке. Потом бы его отвезли в Лукьяновское СИЗО, где бы он ждал справедливый приговор суда за все свои преступления", - считает Турчинов.