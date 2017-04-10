В Кремле прокомментировали встречу помощников глав государств "нормандской четверки"

В Кремле обвинили Украину в «минимальной динамике» процесса подготовки дорожной карты по выполнению Минский соглашений.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу УНИАН сообщить о результатах встречи помощников глав государств «нормандской четверки» в Минске 6 апреля.

«Встреча прошла, определенная работа была проделана – совершенно незначительное продвижение можно констатировать в плане работы над начальными положениями «дорожной карты, но не более», - сказал Песков.

«В целом динамика работы по-прежнему не может вызывать оптимизм, и мы склонны объяснять эту минимальную динамику продвижения нежеланием или неготовностью украинской стороны выполнять свою часть обязанностей», - почеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что помощники лидеров "нормандской четверки" в Минске имели сложную дискуссию, которая не принесла результатов.

"Это была очень сложная дискуссия. Сложная дискуссия, которая не принесла совсем желаемого результата, и ключевые моменты, как я и говорил, были сфокусированы на необходимости достижения реальной безопасности, на освобождении заложников, и, конечно, на концепции "дорожной карты", - сказал Климкин.

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Относительно того, планируются ли в ближайшее время встречи на любом уровне в рамках "нормандского формата", Климкин отметил, что для этого "должен быть результат, и должно быть желание идти вперед".

"Если это спекуляция, и мы крутимся вокруг одних и тех же вопросов, в одной и той же логике, то для чего встречаться? Я хорошо помню нашу министерскую встречу в Мюнхене. Что было в Мюнхене? В Мюнхене было ничего, и не было желания даже обсуждать "дорожную карту", - добавил министр.

"И это умышленная российская логика. Вот посмотрите, что они делают сейчас. Это не просто признание документов. Это не просто грабеж с предприятиями. Это не просто попытка признания границ, это одновременно и российская логика - начинать говорить о каком-то мифическом народе Донбасса и т. д.", - сказал он.

"И это цепочки, которые абсолютно нам понятны. И мы понимаем, как дальше Россия может держать эту эскалацию. Поэтому, если эта логика эскалации и шантажа продолжится... Встречи, они, конечно, важны, но встречи должны приносить результат, а не быть болтологией ", - подытожил Климкин.