Янукович: средства от приватизации будут вкладываться в инновационные проекты

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что средства от приватизации будут вкладываться в инновационные проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед послами иностранных государств, аккредитованными в Украине.

«Последующая приватизация в Украине должна стать ресурсом для создания новых современных мощностей, а не для проедания», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он заверил, что правительство будет оставаться последовательным во внедрении европейских стандартов в политической культуре и ведении экономической политики. По словам премьера, важным заданием правительство считает возобновление положительного сальдо внешнеторгового баланса.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для этого будет сформирована эффективная структура экспорта и активизировано международное сотрудничество. Он заметил, что правительство хочет сделать Украину инвестиционно привлекательной.

«Последовательность и предсказуемость станут краеугольными камнями правительственной политики в отношениях с инвесторами, в первую очередь иностранными. В Украине навсегда забудут слово реприватизация», - сказал премьер-министр.

Он также заверил, что внутреннюю и внешнюю политику правительство будет строить на новых принципах и реализовывать ее, углубляя и утверждая политическую реформу.