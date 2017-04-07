ФРГ выступает за выборы в "ЛДНР" до восстановления Украиной контроля над границей – посол

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель отмечает, что немецкое правительство поддерживает позицию, что контроль Украины над украинско-российской границей на Донбассе возобновится на следующий день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время панельной дискуссии "Европа: столкновение интересов" в рамках 10-го Киевского форума по безопасности.

Посол отметил, что не хочет обсуждать ранее высказанные им предположения, что выборы на Донбассе могут состояться в присутствии российской армии.

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При этом дипломат сказал, что положениями Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предусмотрен процесс восстановления контроля Украины над ее государственной границей, который должен начаться на следующий день после местных выборов".

"Это не является тем документом, который я разработал. Это согласовано всеми теми сторонами, которые поставили подписи", - подчеркнул посол.

При этом он отметил, что получил подтверждение из Берлина, что немецкое правительство поддерживает его позицию. "Мне подтвердили из Берлина, что я имею полную поддержку моего правительства относительно того, что я сказал", - добавил Райхель.