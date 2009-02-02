Симоненко разводится с женой и уходит к любовнице

В семейной жизни главного коммуниста страны 56-летнего Петра Симоненко грядут перемены. Он разводится со своей супругой — ровесницей Светланой. Причина, которая обычно бывает в этих случаях и в этом возрасте у мужчин, банальна — другая женщина, пишет "Сегодня". Зовут ее Оксана Ващенко. Она — парламентская журналистка Украинского радио и радио "Эра". Оксана, которая младше Симоненко на 25 лет, неделю назад родила ему дочь. Ей уже дали имя - Мария. Роды прошли в элитной клинике "Исида".

"Оксану как журналистку Национального радио еще в 2004 году прикрепили к Петру Николаевичу для освещения его президентской кампании. Она тогда объехала с ним всю страну. В 2006 году Оксана тоже была вместе с ним. Потом мы узнали, что она беременна, но не могли понять от кого. Ясность в отцовство ее ребенка внес, как ни странно, "Вечерний квартал". Когда мы смотрели по телевизору последнюю передачу, то увидели, что она сидит рядом с Симоненко. Мы сразу все поняли", — рассказала журналистам одна из коллег Оксаны.

В парламенте также знают и о предстоящем разводе. "С женой Светланой из-за Оксаны у Петра Николаевича уже давно начались конфликты", — сказал один из депутатов Верховной Рады.

Часто Симоненко и Ващенко видели приходящими вместе в элитный клуб "5 элемент" на Рыбальском острове (он принадлежит Петру Порошенко). "Его спутница выше его. Такая беленькая, плотненькая, симпатичная". Коллеги хорошо характеризуют ее по работе. "Она толковая, у нее сильная хватка. Очень хорошо ведет прямые эфиры, а это высший пилотаж среди радиожурналистов. Очень любит массажи и спа-процедуры. Дамская сумочка у нее "Луи Виттон". Любит водить машину. Сейчас она ездит на белом "Лексусе", — рассказывает ее коллега.

Журналисты связались с самим Петром Симоненко, но он рассказывать о разводе с женой наотрез отказался, хотя и не стал отрицать этого факта. "Это моя личная жизнь, наше дело", — заявил Симоненко.

Зато вот супруга Петра Николаевича Светлана была более общительной. "Петр Николаевич подает на развод потому, что это она так хочет. Это недостойный поступок для коммуниста. Тем более, что при разводе нарушаются украинские законы. Он уже полгода не живет дома. Мошенники этим занимаются, аферисты занимаются", — рассказала она в интервью "1+1" в присутствии своего адвоката Сергея Глазьева. Так что, бракоразводный процесс у главного коммуниста рискует стать весьма громким.

Со своей женой Светланой лидер КПУ познакомился еще в школе. Они учились в параллельных классах. Однажды будущая супруга Симоненко выиграла у украинского коммуниста №1 в шахматы, и вот тогда он и решил - перед ним - его вторая половина.

От брака со Светланой у Петра Николаевича два сына — Андрей (1974 г.р.) и Константин (1977 г.р.). Также они воспитывают двух внуков — 9-летнего Володю и 5-летнюю Лизу.