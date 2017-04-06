ГПУ о заподозренном в связях с "ДНР" полковнике полиции: проверка идет

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что проверка информации о якобы причастности к батальону боевиков «Восток» полковника полиции Юрия Голубана, который выступал в парламенте 15 марта, еще продолжается, и ее окончательных результатов пока нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, «проверка идет, результатов пока нет».

В свою очередь, в пресс-центре СБУ заявили об отсутствии какой-либо информации по поводу результатов проверки.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта депутаты завели в сессионный зал ВР полицейских, с участием которых накануне вечером в Донецкой области произошел инцидент с народным депутатом Владимиром Парасюком и другими участниками торговой блокады ОРДЛО. После этого вице-спикер ВР Оксана Сыроид закрыла заседание парламента.

Народный депутат Игорь Луценко обвинил Голубана в «убийстве наших бойцов под Карловкой», назвав полицейского сепаратистом.

Голубан подал судебный иск к Луценко об опровержении недостоверной информации, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Голубана орденом «За заслуги» III степени. «За весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга постановляю: наградить орденом «За заслуги» III степени Голубана Юрия Степановича, полковника полиции», - говорится в указе.

Голубан возглавляет подразделение полиции, которое дежурило на блокпосту в Славянске, где вечером 14 марта произошел конфликт между правоохранителями и Парасюком и сторонниками блокады ОРДЛО, которые двигались колонной в составе 13 автомобилей. В результате конфликта семеро полицейских получили телесные повреждения. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Позже в тот же день под Краматорском полицейские со стрельбой в воздух задержали автоколонну с гражданами, которые перед этим прорвались сквозь блокпост в Славянск.

Сегодня один из главарей ДНР Александр Ходаковский выложил в интернет видео, на котором рядом с ним и группой боевиков зафиксирован человек, похожий на Голубана.