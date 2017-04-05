Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко". Об этом говорится в указе на сайте президента, датированном 28 марта.

Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства и 4 августа 2015 года вручил паспорт гражданина Украины российской общественной деятельнице Марии Гайдар.

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Тогда же Гайдар написала заявление об отказе от гражданства России, однако в российском МВД сообщили о получении уведомления лишь спустя год.

До мая 2016 года Гайдар занимала пост заместителя главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Справка УНИАН. Мария Гайдар, 1982 года рождения. Дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

М.Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио «Эхо Москвы». Учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос», ранее — координатор молодежного движения «ДА!». Один из создателей инициативной группы «Я свободен!». С 2006 года — член Федерального политсовета СПС, с 2008 года вплоть до роспуска партии — член президиума. В 2009-2011 годах — заместитель председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.