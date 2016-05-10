Увольнения в Одесской ОГА: Вслед за Боровиком об уходе с поста заявила Гайдар

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Гайдар – Виктория Сибирь, чиновница увольняется в связи с вступлением в силу с 1 мая новой редакции Закона Украины о госслужбе.

«С сегодняшнего дня Мария Гайдар – внештатный советник председателя ОГА и не исполняет обязанности его заместителя», - сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что указанный закон запрещает совмещать государственную службу и статус депутата. Гайдар является депутатом областного совета.

Сибирь добавила, что Гайдар является гражданкой Украины, и направила соответствующие документы для отказа от российского гражданства, но РФ пока не подтвердила отказ.

Сегодня к зданию Одесской ОГА пришли несколько десятков волонтеров, которые требовали увольнения Гайдар в связи с тем, что якобы участники АТО и семьи погибших не получают соответствующие социальные выплаты. Сибирь назвала данные требования безосновательными.

«Во-первых, выплаты проводятся. Просто была некоторая задержка, но сейчас все налажено… Митингующим показывали конкретные документы, но они почему-то отказывались их смотреть, и продолжают общаться на повышенных тонах… Во-вторых, Гайдар уже уволилась», - подчеркнула Сибирь.

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Как сообщал УНИАН, глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили 17 июля 2015 года на встрече с членами Южноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что намерен сделать одним из своих заместителей российскую общественницу Марию Гайдар.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства и 4 августа вручил паспорт гражданина Украины российской общественной деятельнице Марии Гайдар.

Напомним, 4 мая исполняющий обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Александр Боровик заявил об уходе с государственной службы. Он отметил, что увольняется в связи с вступлением в силу новой редакции закона о госслужбе.

Справка УНИАН. Мария Гайдар, 1982 года рождения. Дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

М.Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио «Эхо Москвы». Учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос», ранее — координатор молодежного движения «ДА!». Один из создателей инициативной группы «Я свободен!». С 2006 года — член Федерального политсовета СПС, с 2008 года вплоть до роспуска партии — член президиума. В 2009-2011 годах — заместитель председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.