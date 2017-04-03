Голосование по безвизу для Украины в Европарламенте намечено на 6 апреля
07:51, 03 апреля 2017Политика
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Ожидается, что безвиз вступит в силу в начале июня.
Иллюстрация / REUTERS
В четверг, 6 апреля, состоится голосование по безвизовому режиму для краткосрочных поездок в ЕС граждан Украины.
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Текст законопроекта уже был согласован в неформальном порядке с Советом ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в начале июня.
Согласно повестке работы Европарламента в ходе сессии 3-6 апреля, опубликованной на сайте ЕП, 5 апреля пройдут дебаты по этому вопросу.
Как сообщалось, с 28 марта между Грузией и Евросоюзом начал действовать безвизовый режим.
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