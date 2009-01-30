Луценко арестует Фирташа, только если получит письмо из России

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что на данное время МВД не имеет официальной информации об объявлении Россией в розыск украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Одессе, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на минувшей неделе такого рода информация «гуляла» в отдельных СМИ.

«Но я не располагаю официальной информацией, потому что, как вы понимаете, объявление кого-либо в международный розыск происходит через взаимодействие генеральных прокуратур Российской Федерации и Украины. Только они вправе провести представление о правовой помощи, и дальше будет действовать механизм, в том числе через постановку Интерпола в международный розыск (человека)», - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что в случае, если МВД в официальном порядке получит такое представление, «то милиция выполнит свой долг – задержит господина ФИРТАША».

«Для меня не будет никаких политических административных или других предостережений в этом вопросе, я вас могу заверить, и (МВД) передаст его в руки Генпрокуратуры Украины, которая уполномочена на процедуру экстрадиции».

В то же время, продолжая тему, Ю.ЛУЦЕНКО еще раз подчеркнул: «Если Российская Федерация проведет все необходимы процедуры, и мы получим письмо - мы предпримем все необходимые оперативные действия, входящие в компетенции МВД».