Луценко арестует Фирташа, только если получит письмо из России
Что нужно МВД, чтобы выполнить долг?
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что на данное время МВД не имеет официальной информации об объявлении Россией в розыск украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Одессе, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, на минувшей неделе такого рода информация «гуляла» в отдельных СМИ.
«Но я не располагаю официальной информацией, потому что, как вы понимаете, объявление кого-либо в международный розыск происходит через взаимодействие генеральных прокуратур Российской Федерации и Украины. Только они вправе провести представление о правовой помощи, и дальше будет действовать механизм, в том числе через постановку Интерпола в международный розыск (человека)», - сказал он.
При этом Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что в случае, если МВД в официальном порядке получит такое представление, «то милиция выполнит свой долг – задержит господина ФИРТАША».
«Для меня не будет никаких политических административных или других предостережений в этом вопросе, я вас могу заверить, и (МВД) передаст его в руки Генпрокуратуры Украины, которая уполномочена на процедуру экстрадиции».
В то же время, продолжая тему, Ю.ЛУЦЕНКО еще раз подчеркнул: «Если Российская Федерация проведет все необходимы процедуры, и мы получим письмо - мы предпримем все необходимые оперативные действия, входящие в компетенции МВД».