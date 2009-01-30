Путин пообещал решить газовую проблему Польши
Об этом сообщил польский премьер
Глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН пообещал решить газовую проблему Польши, которая после возобновления газовых поставок через Украину 20 января продолжает недополучать 7 млн. кубометров газа по контракту со швейцарским трейдером RosUkrEnergo.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд ТУСК, который встречался с В.ПУТИНЫМ в Швейцарии, где они оба принимали участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Очень надеюсь, что после декларации премьера ПУТИНА проблема с поставкой газа, по-видимому, будет решена», - сказал польский премьер.
«Я услышал такую декларацию после того, как фирма RosUkrEnergo вышла из контракта с Польшей», - добавил Д.ТУСК, которого цитирует TVN 24.
Как сообщал УНИАН, Польша с 7 января по 22 января ежесуточно не получала 14 млн. кубометров газа, законтрактованного у RosUkrEnergo и “Газпрома”.
Газпромовские поставки возобновились, но страна до сих пор не получает 7 млн. кубометров газа RosUkrEnergo, 50% акциями которого владеет «Газпром».
28 января газета « Коммерсант » написала, что российский «Газпром» требует от польской национальной нефтегазовой компании PGNIG уступок относительно ставки на транзит российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» для дополнительных поставок (которые должны были бы покрыть недостаток по контракту с RosUkrEnergo, совладельцем которого является «Газпром»).
Польша по контракту с RUE с ноября 2006 года ежегодно получала около 2,5 млрд. кубометров газа.