Глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН пообещал решить газовую проблему Польши, которая после возобновления газовых поставок через Украину 20 января продолжает недополучать 7 млн. кубометров газа по контракту со швейцарским трейдером RosUkrEnergo.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд ТУСК, который встречался с В.ПУТИНЫМ в Швейцарии, где они оба принимали участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Очень надеюсь, что после декларации премьера ПУТИНА проблема с поставкой газа, по-видимому, будет решена», - сказал польский премьер.

«Я услышал такую декларацию после того, как фирма RosUkrEnergo вышла из контракта с Польшей», - добавил Д.ТУСК, которого цитирует TVN 24.

Как сообщал УНИАН, Польша с 7 января по 22 января ежесуточно не получала 14 млн. кубометров газа, законтрактованного у RosUkrEnergo и “Газпрома”.

Газпромовские поставки возобновились, но страна до сих пор не получает 7 млн. кубометров газа RosUkrEnergo, 50% акциями которого владеет «Газпром».

28 января газета « Коммерсант » написала, что российский «Газпром» требует от польской национальной нефтегазовой компании PGNIG уступок относительно ставки на транзит российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» для дополнительных поставок (которые должны были бы покрыть недостаток по контракту с RosUkrEnergo, совладельцем которого является «Газпром»).

Польша по контракту с RUE с ноября 2006 года ежегодно получала около 2,5 млрд. кубометров газа.