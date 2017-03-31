Члены НАПК не смогли собраться на внеочередное заседание

На заседание, которое созвала председатель Агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, не пришли члены НАПК Руслан Рябошапка и Руслан Радецкий. Об этом сообщает "Украинская правда".

На заседании должны были рассмотреть вопрос о признании сбоев работы реестра уважительной причиной для неподачи деклараций до 1 апреля, выводы о мониторинге отчетов партий и другие вопросы.

Как сообщил на заседании представитель НАПК Александр Скопич, реестр в последние дни работает в штатном режиме.

Читайте такжеАжиотаж на сайте НАПК: вчера было подано почти 50 тысяч е-деклараций

Лица, которые занимают особо важные должности и должны подать декларации до 1 апреля, уже подали 99 774 декларации. Из этой категории декларации еще не подали около 3 тысяч чиновников. В общем в системе уже зарегистрирована 890 тысяч 301 ежегодная декларация.

Для того, чтобы НАПК могло принимать решения, на заседании должно быть минимум три члена агентства.

Как заявил Скопич, "динамика заходов на сайт реестра упала, поэтому все предприятия, которые должны подать декларации до 1 апреля, могут успеть это сделать до конца дня".

Напомним, Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку из-за неполадок с системой подачи е-деклараций. Глава НАПК в ответ на эти призывы заявила, что не собирается уходить в отставку.