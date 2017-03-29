Вы ставите людей перед угрозой двух лет тюрьмы: Гройсман "попросил" в отставку всех членов НАПК

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал всем членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции уйти в отставку. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства в среду.

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"Я вам советую всем просто собраться сегодня, написать заявления и уйти в отставку", - сказал Гройсман.

"Нужно публично, открыто сделать перезагрузку, потому что так мы далеко не зайдем", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что НАПК из-за неспособности организовать работу реестра е-деклараций ставит перед угрозой тюрьмы очень многих людей. "Добросовестно делайте свою работу, потому что я вам подчеркиваю, что вы делаете сегодня своим бездействием: вы сами не способны организовать работу вашего сайта, и таким образом вы ставите людей перед угрозой двух лет тюрьмы, и таких людей сотни тысяч в нашей стране... ", - сказал глава правительства.

"Я свою декларацию подать не могу!" - подчеркнул Гройсман.