Глава НАПК уверяет в восстановлении работы реестра е-деклараций

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак утверждает, что в настоящее время реестр электронных деклараций уже работает и декларации подаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель НАПК заявила журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины.

"Работает, декларации подаются. Только публичная часть закрыта, чтобы уменьшить нагрузку", - сказала Корчак.

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"Причину (сбоев в работе реестра) может назвать только системный администратор, но ситуация исправлена. И ночью сегодня работал. Вы не думайте, что если реестр не работает, то наши работники ждут пока он заработает. Мы постоянно на контакте с системным администратором... но системный администратор уклоняется от ответа на поставленный вопрос", - заявила она.

Корчак подчеркнула, что вопрос по поводу того, почему реестр не работал, надо задавать техническому обеспечению.

Как сообщал УНИАН, единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. В то же время вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за несвоевременное представление деклараций предусмотрена административная ответственность.