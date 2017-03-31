Ажиотаж на сайте НАПК: вчера было подано почти 50 тысяч е-деклараций

За минувшие сутки было подано почти 50 тысяч электронных деклараций, из них сегодня - почти 14 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак сегодня на брифинге.

По ее словам, сейчас в системе зарегистрировано более миллиона пользователей.

«За 30 марта было подано 49 тысяч деклараций. По состоянию на 11 часов сегодняшнего дня подано 13 тысяч 876 деклараций. В настоящее время количество активных соединений составляет в среднем более 18 тысяч. А количество одновременных запросов - более 500», - сказала она.

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При этом, как отметила Корчак, можно предположить, что по состоянию на настоящее время подали декларации почти 100 тысяч человек. Она уточнила, что речь идет о должностных лицах, которые занимают ответственное или особо ответственное положение.

Как сообщал УНИАН, вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за умышленное непредоставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.