"Намаханые законотворцы": Геращенко резко раскритиковала предложение о запрете абортов

Нардеп Ирина Геращенко посоветовала законотворцам, которые предлагают запретить аборты взглянуть на статистику, согласно которой, «больше всего абортов делают малоимущие замужние сельские женщины, которые еще и часто страдают от домашнего насилия и пьянства своих мужей, от недоступности современных контрацептивов». Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, резко критикуя такую инициативу.

«Вот о чем стоит знать и думать некоторым "законотворцам", что фонтанируют безумными законотворческими инициативами», - написала она.

По ее словам, властям следует уделять больше внимания просветительской работе, а не запретам, «ибо законодательный запрет увеличит количество подпольных абортов и приведет к значительному росту смертности и заболеваемости, увечья женщин, сиротства».

«Власти, государству стоит серьезно заниматься просветительскими программами по планированию беременности, контрацептивы должны быть доступны для женщины и мужчины, и в конце концов все имеют ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью будущих детей. Будет больше толку, чем от запретов», - подчеркнула нардеп.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные актов Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов) (№6239).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Депутат предлагает в Гражданском кодексе Украины установить, что искусственное прерывание беременности разрешается только в случаях и при наличии обстоятельств, установленных законодательством, в сроки, не превышающие 22 недели.