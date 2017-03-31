"Намаханые законотворцы": Геращенко резко раскритиковала предложение о запрете абортов
Нардеп, коллега по партии которой и предложил запрет абортов, призвала лучше проводить просветительскую работу, вместо таких законодательных инициатив.
Нардеп Ирина Геращенко посоветовала законотворцам, которые предлагают запретить аборты взглянуть на статистику, согласно которой, «больше всего абортов делают малоимущие замужние сельские женщины, которые еще и часто страдают от домашнего насилия и пьянства своих мужей, от недоступности современных контрацептивов». Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, резко критикуя такую инициативу.
«Вот о чем стоит знать и думать некоторым "законотворцам", что фонтанируют безумными законотворческими инициативами», - написала она.
По ее словам, властям следует уделять больше внимания просветительской работе, а не запретам, «ибо законодательный запрет увеличит количество подпольных абортов и приведет к значительному росту смертности и заболеваемости, увечья женщин, сиротства».
«Власти, государству стоит серьезно заниматься просветительскими программами по планированию беременности, контрацептивы должны быть доступны для женщины и мужчины, и в конце концов все имеют ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью будущих детей. Будет больше толку, чем от запретов», - подчеркнула нардеп.
Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные актов Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов) (№6239).
Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Депутат предлагает в Гражданском кодексе Украины установить, что искусственное прерывание беременности разрешается только в случаях и при наличии обстоятельств, установленных законодательством, в сроки, не превышающие 22 недели.