СБУ просит Луценко заниматься своим делом

Служба безопасности Украины просит руководителей других правоохранительных органов уделять больше внимания выполнению поручений Президента Украины по межведомственному сотрудничеству в борьбе с коррупцией, избегая необоснованных комментариев. Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-центра СБУ "в связи с комментариями министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о кадровых назначениях в СБУ".

Как отмечается в сообщении, "в строгом соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О Службе безопасности Украины» СБУ подчинена исключительно Президенту Украины и подотчетна Верховной Раде. То есть все кадровые назначения на руководящие должности в СБУ осуществляет исключительно Президент Украины определенным законодательством способом".

Учитывая изложенное, и.о. председателя СБ Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО "выражает просьбу к своим коллегам – руководителям других правоохранительных органов уделять больше внимания выполнению поручений Президента Украины по межведомственному сотрудничеству в борьбе с коррупцией, избегая необоснованных комментариев", говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что "публичные угрозы Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя которой сегодня был назначен Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, Энергетической региональной таможне с требованием «не допустить растаможивания» газа, который хранится в подземных хранилищах Украины и на который претендует компания «РосУкрЭнерго», является ярким доказательством того, что СБУ уже давно превратилась в карманное подразделение Банковой и отдельных коммерческих структур".