Качинский связывает войну в Грузии и газовый конфликт в Украине

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ связывает события в Грузии летом прошлого года и газовый конфликт между Украиной и России в начале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ брифинга во Вроцлаве.

По мнению Л.КАЧИНСКОГО, газовый конфликт не был милитаристским, но был очень «угрожающим».

Он считает, что во время газового конфликта с Украиной и в войне с Грузией Россия пыталась добиться увеличения влияния и доминирования в регионе.

Президент Польши убежден, что России не удалось достичь этих целей благодаря действиям европейских факторов, в том числе и премьер-министра Чехии.

По мнению Л.КАЧИНСКОГО, политикам необходимо сделать серьезные выводы, чтобы обезопаситься от возникновения подобной ситуации в будущем.

Кроме того, во время брифинга он прокомментировал цену на газ для Украины. Л.КАЧИНСКИЙ отметил, что Европа не против, чтобы Украина перешла на европейские цены, но для этого они должны быть установлены.