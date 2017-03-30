Кремль паникует из-за квот для украинского языка - "Народный фронт"

"Россия истерично отреагировала на инициативу “Народного фронта” о обязательных квотах для украинского языка в теле-радиоэфире. Защита государственного языка подрывает информационно-политическое влияние Кремля на Украину. Следовательно, мы на правильном пути. Верховная Рада должна как можно скорее принять законопроект о квотировании в целом", - говорится в заявлении партии на официальном сайте.

“Геноцидом”, “борьбой с инакомыслием” и “насильственной украинизацией” назвала представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова законопроект №5313, которым предлагается ввести обязательные квоты для украинского языка.

"Сегодня защита украинской идентичности – это один из важнейших приоритетов безопасности Украины. Русский язык является основой концепции «русского мира». Защита русскоязычного пространства едва ли не главное оправдание агрессии Кремля против Украины и государств Восточной Европы", - говорится в заявлении.

Все жители Украины (независимо от происхождения и региона) понимают украинский. Именно украинский язык в Украине нуждается в защите - после столетий насильственной русификации и нескольких волн настоящего, физического геноцида носителей нашего языка. Все эти преступления предыдущих московских режимов, кстати, поддерживаются и прославляются Россией Владимира Путина.

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На самом деле Кремль не обеспокоен “правами этнических групп”, не “русским языком и культурой” в Украине, а своим пропагандистским и политическим влиянием на часть нашего населения. Именно из-за доминирования русского языка украинское медиа-пространство остается контролируемым кремлевскими пропагандистами. Телеканалы и газеты отечественных олигархов вполне полагаются на командированных из России “информационных бойцов” - достаточно только вспомнить агентов Шувалова и Столярову, которые годами “рулили” новостями “Интера”.

Высосанная из пальца пропаганда о “защите русскоязичных” 25 лет использовалась для продвижения в украинской политике московских марионеток (обычно коррупционеров и гиперпопулистов). Именно эта пропаганда промыла мозги некоторым жителям Крыма и Донбасса во время Євромайдана.

Защитим украинский язык в своем собственном медиа-пространстве - вырастим собственного, действительно рыночного и независимого производителя новостей, кино, музыки, рекламы. Вот чего на самом деле боится путинская машина информационной экспансии, машина гибридной войны.

На самом деле, инициатива “Народного фронта” относительно защиты государственного языка в СМИ вполне соответствует практике демократических стран. Мы перенимаем опыт Чехии, Израиля, Балтии - государств, которые практически с нуля возродили свои национальные языки (после столетий ассимиляции) и стали развитыми, успешными, свободными. Вот такой перспективы для Украины не хочет Кремль. Вот почему Россия паникует. Следовательно, мы на правильном пути. Верховная Рада должна как можно скорее принять законопроект о квотировании в целом.