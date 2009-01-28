Пинзеник ушел на больничный

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК с сегодняшнего дня находится на больничном.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

“Виктор Михайлович на больничном с сегодняшнего дня”, - сказали в пресс-службе.

При этом собеседник агентства не смог уточнить, находится ли министр в каком-либо медицинском учреждении, а также причину, по которой В.ПИНЗЕНИКУ пришлось уйти на больничный.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что В.ПИНЗЕНИК находится на больничном.

В то же время сегодня журналисты видели министра в здании правительства. В.ПИНЗЕНИК покинул его перед заседанием Кабинета министров.

Как ранее сообщал "Обком", проблемы у Виктора Михайловича со здоровьем начались еще до Нового года. Так, по данным «Обкома», отсутствие Пинзеника на принятии Госбюджета страны в конце декабря было вызвано, в первую очередь, болями в сердце и высоким давлением. Министру вызывали «скорую», и в течение всех праздников Виктор Михайлович находился на лечении, да и сейчас он чередовал рабочий процесс с визитами «под капельницу».