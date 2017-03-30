Украину превращают в банкомат несколько человек – посол ЕС

Украину несколько людей благодаря коррупции превращают на банкомат. Об этом заявил посол ЕС Хюг Мингарелли во время своего визита во Львов, говорится в статье распространенном представительством ЕС в Украине, сообщает Твоє місто.

"Несколько людей превращают вашу фантастическую страну в банкомат. В большой степени это благодаря коррупции. Поэтому мы посвящаем много нашего времени, энергии и ресурсов, делясь нашим опытом преодоления коррупции с вашей властью", – подчеркнул Мингарелли.

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Мингарелли подчеркнул, что коррупция в Украине беспокоит потенциальных инвесторов гораздо больше, чем война. По его словам, Украина имеет все возможности быстро стать современным открытым обществом, основанной на эффективной социальной рыночной экономике.

"Но у вас есть несколько преград ... война, которая имеет огромное негативное влияние на общество и экономику. Поэтому первоочередная цель ЕС помочь вам защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность вашей страны", – отметил он.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявлял, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые находятся под российской оккупацией, возможные в случае обеспечения свободного участия в них украинских партий и украинских средств массовой информации, которые должны освещать эти выборы.