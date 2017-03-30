Поляки понимают, что обстрел консульства в Луцке мог быть спровоцирован со стороны – МИД Украины

В МИД Украины заявили, что поляки понимают, что обстрел консульства Польши мог быть инспирирован со стороны. Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает «112 Украина».

"Мы не исключаем, что на фоне продолжающейся российской агрессии, эти провокации, как и предыдущие, они инспирированы извне. Это понимают и поляки", - заявила Беца.

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При этом она отметила, что вполне возможно, что генеральные консульства Республики Польша возобновят свою работу в Украине уже в ближайшее время.

"Будут ли они работать сегодня, я не могу сказать, это вопрос к польской стороны, потому что вчера МВД официально подтвердило усиление охраны. Поэтому я думаю, в принципе, они должны быть открыты в ближайшее время. Но лучше адресовать этот вопрос к ним", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв.

В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт.

"Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека", - заявили в ведомстве.

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.