У Тимошенко «отредактировали» заявление Пинзеника?

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает провокацией "факт вчерашней публикации" письма премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно экономической ситуации в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

“Я не знаком с публикацией в Интернете. Министр финансов пишет много докладных записок правительству. Они не предназначены для публичного обсуждения. Материалы, которые подлежат публичному обсуждению, размещаются на сайте Министерства финансов Украины. Факт вчерашней публикации я расцениваю как провокацию”, - именно так выглядит полный текст заявления В.ПИНЗЕНИКА, обнародованный на сайте Министерства финансов Украины.

Но, как уже сообщал УНИАН, Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины сегодня утром от имени В.ПИНЗЕНИКА обнародовало заявление несколько другого содержания.

«Министр финансов Украины не пишет никаких тайных докладных записок правительству. Факт вчерашней публикации в некоторых СМИ «тайного доклада» я расцениваю как фальсифицированную провокацию», - заявил В.ПИНЗЕНИК.

Пресс-службы Министерства финансов и Кабинета министров Украины просят средства массовой информации снять материалы относительно «секретного доклада» и воздержаться от провокационных публикаций на эту тему.

Отличия между двумя заявлениям сразу же бросаются в глаза. Если ПИНЗЕНИК в оригинале “пишет много докладных записок правительству”, которые “не предназначены для публичного обсуждения”, то ПИНЗЕНИК в редакции Кабмина “не пишет никаких тайных докладных записок правительству”.

Если ПИНЗЕНИК в оригинальном заявлении факт публикации в Интернете якобы его письма к Ю.ТИМОШЕНКО расценивает “как провокацию”, то ПИНЗЕНИК после редактирования в Кабмине тот же факт расценивает уже как “как сфальсифицированную провокацию”.