Хорошковский сидит на двух стульях

По информации на 12.30 среды Кабинет Министров Украины не принял решения об увольнении Валерия ХОРОШКОВСКОГО с должности главы Государственной таможенной службы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили члены правительства, в частности, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО и др.

При этом они не уточнили, был ли внесен этот вопрос в повестку дня заседания КМУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января 2009 г., Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

24 декабря 2007 г. Кабинет Министров Украины назначил В.ХОРОШКОВСКОГО председателем Государственной таможенной службы Украины.