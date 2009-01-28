Пинзеник в сопровождении охраны покинул здание Кабмина

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ называет провокацией распространенное в средствах массовой информации якобы письмо министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА на имя главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО и членов Кабинета министров о масштабах кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя сегодняшнее отсутствие министра финансов В.ПИНЗЕНИКА на очередном заседании правительства.

«Он на больничном. Насколько мне известно, он сам был удивлен этой провокацией», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вместе с этим сегодня утром перед Домом правительства министр финансов В.ПИНЗЕНИК в сопровождении охраны, услугами которой он пользуется в последнее время, покинул здание Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, 27 января одно из интернет-изданий обнародовало якобы письмо В.ПИНЗЕНИКА Ю.ТИМОШЕНКО, датированное 6 января 2009 года. Материалы, изложенные в нем, свидетельствуют о том, что Украина якобы в настоящее время переживает самый большой с 1994 года кризис.

Сегодня, 28 января, Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины распространило заявление В.ПИНЗЕНИКА, в котором он расценивает как фальсифицированную провокацию вчерашнее обнародование в СМИ якобы его тайного письма к Ю.ТИМОШЕНКО.