Петренко предложил ВР отменить уголовную ответственность за несвоевременную подачу е-деклараций

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что Верховная Рада должна отменить уголовную ответственность за несвоевременную подачу электронных деклараций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

В частности, по мнению Петренко, для тех, кто не может вовремя подать декларации в связи с проблемами в работе реестра е-декларирования, должна быть отменена уголовная ответственности и предоставлена возможность подать им декларации в течение 60 дней.

«Что касается этих 400 тысяч человек, которые сейчас являются заложниками, если Госспецсвязь сможет сейчас каким-то образом дать возможность подать декларации... Всех, кто не имел возможности подать декларацию, но подал черновики, нам надо будет просить парламент, чтобы он для этих людей отменил уголовную ответственность и позволил подать им декларации в течение 60 дней», - сказал Петренко.

Министр сообщил, что «на следующей неделе мы выйдем с такой инициативой в украинский парламент».

Петренко посоветовал также фиксировать попытки подачи деклараций, чтобы была возможность подтвердить этот факт.

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В целом министр юстиции негативно оценил работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

«Хочу проинформировать членов правительства, что последние фактически 6 месяцев НАПК не выполняло своих функций», - заявил он.

Петренко предложил разработать соответствующие изменения в законодательство. «Мы сейчас совместно с коллегами разрабатываем изменения в закон, потому что действительно закон определяет, что НАПК является независимым органом... он имеет деньги, он имеет всю материально-техническую базу, но он фактически не работает. Я считаю, что коллегиальность этого органа - это была ошибка... Без изменений в закон мы эту ситуацию не исправим относительно институциональной проблемы. Я считаю, что это должен быть единоличный орган, и мы это обсудим и примем решение», - сказал Петренко.

Также он предложил провести независимый аудит работы НАПК за последний год и технический аудит.

Как сообщал УНИАН, единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. В то же время вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за несвоевременную подачу деклараций предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Электронные декларации должны подать более 700 тыс. госслужащих и служащих органов местного самоуправления.

Сегодня, 29 марта, председатель НАПК Наталья Корчак заявила, что сейчас работа реестр электронных деклараций возобновлена, декларации подаются, только публичная часть реестра закрыта для доступа, чтобы уменьшить нагрузку.